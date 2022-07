Resultado da Quina 5887 de hoje, concurso de sábado (02/07/22)

O resultado da Quina 5887 será divulgado nesta sábado, 2 de julho, a partir das 20 horas do horário de Brasília. O prêmio do concurso está estimado em R$ 5,8 milhões. No último sorteio, na quinta, nenhuma aposta acertou os cinco números.

Resultado da Quina 5887

Confira as dezenas do resultado da Quina 5887:

Ganhador da Quina

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas. Todas as quantias podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Quina.

Próximo sorteio da Quina – Neste sábado, 2 de julho, os apostadores que não levaram nada tem uma nova oportunidade. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

