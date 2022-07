Resultado da Quina 5900 hoje, segunda-feira (18/07/2022)

É chegada a hora de conhecer o resultado da Quina 5900. Com realização nesta sábado, dia 18 de julho o sorteio da Quina ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, sempre às 20h. Prêmio chega a R$ 700 mil. O resultado traz os seguintes números sorteados:

Os interessados em acompanhar ao vivo o concurso devem acessar as redes sociais da Caixa Econômica Federal e assistir ao evento pelo Facebook ou YouTube.

Resultado da Quina 5900

Hora de conferir as dezenas sorteadas no resultado da Quina 5900: resultado em breve.

Vale lembrar para os jogadores iniciantes que as premiações da Quina são bem acessíveis. Elas contemplam os acertadores a partir de duas dezenas, o popular duque. Mais de 115 mil apostas conseguiram dois acertos no último sorteio.

Já o terno é a condição de quem crava somente três números no volante, o que aconteceu com cinco mil bilhetes no concurso passado, realizado ontem. Os cidadãos que obtiverem quatro acertos também recebem uma quantia, conhecida como quadra. Neste caso, bem mais atrativa do que os acertadores de duque e terno e, obviamente, bem menor em comparação ao grande vencedor da Quina.

Conseguiu acertar algumas dezenas após checar o resultado da Quina 5900? Já conferiu os volantes de sorteios passados da Quina? Não tem problema. É só clicar aqui e conferir cada edição dos últimos concursos da Quina.