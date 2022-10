Resultado da Quina concurso 5970 de hoje, sábado (08/10/2022)

Será que hoje é seu dia de sorte? Dia de sorteio da Quina concurso 5970, que tem prêmio acumulado em R$ 2,5 milhões. A extração de hoje será realizada pelas Loterias da Caixa a partir das 20h, do horário de Brasília. As apostas custam R$ 2 e podiam ser realizadas até as 19h.

O sorteio também é transmitido pelo Youtube da Caixa.

Resultado da Quina 5970

Anote os números do resultado da Quina concurso 5970. O sorteio é realizado pela Loterias da Caixa. Para o sorteio dos 5 números da Quina é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 80.

Os números sorteados na Quina concurso 5970: 13-20-29-38-77