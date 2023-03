Resultado da Quina 6088 ao vivo: sorteio de 1º de março de 2023

Os números do concurso da Quina são sorteados a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Você confere o resultado em tempo real no Jornal DCI.

Os números do resultado da Quina concurso 6088 de quarta-feira, 1 de março, serão sorteados hoje. O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ 2,2 milhões.

O resultado da Quina é divulgado logo após o sorteio, que acontece diariamente às 20h (horário de Brasília). Os resultados são publicados no site oficial da Caixa Econômica Federal, responsável pela realização das loterias no Brasil.

Veja os números aqui:

Resultado da loteria de quarta-feira

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Ganhadores do resultado da Quina

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6088 de quarta. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.

Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina de hoje.

O que é a Quina?

A Quina é uma loteria bastante popular no Brasil, que tem sorteios diários, de segunda a sábado. Cada bilhete permite ao jogador escolher cinco números entre 1 e 80, e ganha quem acerta os cinco números sorteados.

Ao conferir o resultado da Quina, o jogador pode ver se acertou os cinco números sorteados, e assim ganhar o prêmio máximo. Mas mesmo acertando menos números, é possível ganhar prêmios menores, dependendo do número de acertos.

Caso haja mais de um ganhador, o prêmio é dividido entre eles. E se ninguém acertar os cinco números, o valor acumula para o próximo sorteio, aumentando ainda mais o valor do prémio.

Além da Quina, a Caixa Econômica Federal também realiza outros tipos de loterias, como a Mega-Sena, Dupla-Sena, Lotofácil, Lotomania, Timemania, entre outras. Cada uma delas tem suas próprias regras e formas de jogar, mas todas oferecem a possibilidade de ganhar prêmios em dinheiro.

É importante lembrar que, ao jogar em loterias, é necessário ser maior de idade e estar em conformidade com as regras e regulamentos mantidos pela Caixa Econômica Federal. E sempre jogar com responsabilidade, sem gastar mais do que pode ou comprometer sua saúde financeira.