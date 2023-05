Resultado da Quina 6137; prêmio de R$ 20 milhões

Primeiro sorteio do mês de maio e a loteria vai sortear um super prêmio com o resultado da Quina de hoje, concurso 6137. Os números desta terça sorteados serão divulgados a partir das 20h (horário de Brasília) e o prêmio para o apostador que conseguir acertar as cinco dezenas está estimado em R$ 20 milhões - o maior do ano da modalidade.

Sorteio da Quina 6137

Confira o resultado da Quina de hoje:

Últimos sorteio da loteria e Aproveite para seguir o DCI no Google News

Ganhadores do prêmio do resultado da Quina de hoje

Ganhar é bom, mas é preciso obedecer alguns critérios da Caixa. Para ser um dos ganhadores da Quina 6137 é necessário marcar dois, três, quatro ou cinco números hoje. Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF. Os sortudos também consegue sacar quantias de até R$ 1.903,98 em casas lotéricas. Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago.

A aposta simples sai por R$ 2 e a com 15 dezenas custa pouco mais que R$ 6 mil. Quanto mais números no jogo, maior a chance de ganhar.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio da Quina de hoje? De acordo com as Loterias Caixa, os apostador que acertarem o resultado da Quina tem até 90 dias corridos para resgatar a quantia.

Como jogar online?

Para jogar online na Quina de 2023, os apostadores precisam acessar o aplicativo Loterias Caixa ou o site [www.loteriasonline.caixa.gov.br].

O valor mínimo de compra nos canais eletrônicos é de R$ 30 e, portanto, dá para fazer mais jogos simples, adicionar números ou aposta também em outras modalidades.