Resultado da Quina 6161 de hoje (29/05/23)

Neste sábado, 27 de maio, as Loterias Caixa sorteiam o resultado Quina 6160. O prêmio está estimado em R$ 4,5 milhões e pode sair para o apostador que cravar as cinco dezenas do concurso. Também é possível acompanhar o sorteio no youtube, a partir das 20 horas.

Resumo do resultado da Quina:

Resultado da Quina?

Premiação dos ganhadores da Quina

Como receber o prêmio da Quina

Resultado Quina 6161

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina 6161. As dezenas sorteadas serão divulgadas em breve, de acordo com a ordem da extração. Anote:

O apostador que acertar o resultado Quina 6160 vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Contudo, se a bolada for maior, o valor só pode ser resgatado nas agências da Caixa. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias

Ganhadores do prêmio da Quina

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina de segunda. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.

Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 6161.

VEJA: Resultado da Loteria Federal