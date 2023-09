Resultado da Quina 6248: sorteio da Quina de sexta-feira (22/9)

O sorteio do resultado da Quina concurso 6248 será realizado hoje, sexta-feira, dia 22/9, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que conseguir acertar os números está acumulado em R$ 2.800.000,00.

Resultado da Quina 6248

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje, dia 22 de setembro, são:

Ganhadores do prêmio da Quina

Para conseguir ganhar o prêmio acumulado, os apostadores precisam ter a sorte de acertar as cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6248. Se houver mais de um jogador marcar todos os números, a bolada será dividida igualmente entre as partes.

A partir de dois acertos, os apostadores também conseguem faturar nas demais faixas. Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver acertador do resultado da Quina em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 6248.

Probabilidades de ganhar no concurso

A Quina 6248 pode ser um pouco mais difícil ganhar o prêmio máximo – comparando com outras modalidades de jogo. Entretanto, não é impossível de conseguir acertar os números.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;

ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005.

