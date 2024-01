Resultado da Quina 6332 de hoje, quinta – 04/01/24

O resultado da Quina concurso 6332 de hoje, quarta, 04/01/24, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o apostador que conseguir acertar as cinco dezenas está estimado em R$ 24 milhões.

Confira o resultado da Quina 6332 de hoje: 11-19-27-64-77

Ganhadores do resultado da Quina 6332

Os ganhadores são todos os apostadores que marcaram dois, três, quatro ou cinco números do resultado da Quina 6332 de hoje. nenhuma faixa paga prêmio fixo e valor final varia de acordo com o total arrecadado no concurso e quantidade e pessoas premiadas em cada categoria.

Como receber o prêmio? Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio de hoje? De acordo com as Loterias Caixa, os apostador que acertarem o resultado da loteria tem até 90 dias corridos para resgatar a quantia.

O próximo sorteio é na sexta, 5 de janeiro de 2024.