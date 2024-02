Resultado da Quina 6365 de hoje, quarta-feira de cinzas – 14/02/24

O resultado da Quina concurso 6365 de hoje, quarta-feira, 14/02/24, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o apostador que conseguir acertar as cinco dezenas está estimado em R$ 11 milhões.

Resultado da Quina 6365

Confira o resultado da Quina 6365 de hoje:

Ganhadores do prêmio de hoje

Os ganhadores são todos os apostadores que marcaram dois, três, quatro ou cinco números do resultado da Quina 6365 de hoje. nenhuma faixa paga prêmio fixo e valor final varia de acordo com o total arrecadado no concurso e quantidade e pessoas premiadas em cada categoria.

Como receber o prêmio? Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio de hoje? De acordo com as Loterias Caixa, os apostador que acertarem o resultado da loteria tem até 90 dias corridos para resgatar a quantia.

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.

Como apostar online na Quina em fevereiro

Para apostar na Quina, os apostadores tem duas opções: aplicativo Loterias Caixa ou o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A compra mínima permitida para concorrer ao sorteio é de R$ 30 e para chegar nesse valor os apostadores têm três opções:

1 - Fazer, pelo menos, 15 apostas simples. Cada jogo da Quina sai por R$ 2,50 então 15 apostas sairão por R$ 30

2 - Dá também para apostar em outras modalidades. Ao todo, existem nove tipos de jogos lotéricos com opção de apostar online. Portanto, é possível concorrer aos prêmios desses outros concursos também.

Veja também: Resultado da Lotofácil 3028