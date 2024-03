Resultado da Quina 6380, concurso de sábado (02/03/24)

Quina vem nessa sexta-feira com prêmio de 12,5 milhões.

O resultado da Quina concurso 6380 de hoje, sábado, 02/03/24, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o apostador que conseguir acertar as cinco dezenas está estimado em R$ 12,5 milhões.

Confira o resultado da Quina 6380 de hoje: 32-44-45-46-50

Ganhadores do resultado da Quina 6380

Foto: caixa notícias/ reprodução

Os ganhadores são todos os apostadores que marcaram dois, três, quatro ou cinco números do resultado da Quina 6380 de hoje. nenhuma faixa paga prêmio fixo e valor final varia de acordo com o total arrecadado no concurso e quantidade e pessoas premiadas em cada categoria.

Como receber o prêmio? Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio de hoje? De acordo com as Loterias Caixa, os apostador que acertarem o resultado da loteria tem até 90 dias corridos para resgatar a quantia.

O próximo sorteio é na segunda, 4 de março de 2024.