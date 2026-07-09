Resultado da Quina 7061 hoje: veja o concurso de quinta 09/07/2026

Resultado da Quina 7061 hoje: veja o concurso de quinta 09/07/2026

A Quina concurso 7061 volta a ser sorteada nesta quinta-feira, 9 de julho, com prêmio acumulado em R$ 10 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com atualização do resultado pelo Jornal DCI.

Sorteio e Resultado da Quina 7061

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7061 são: 19-49-59-60-71

5 acertos: prêmio principal;

4 acertos: quadra;

3 acertos: terno;

2 acertos: duque.

Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o valor acumula para o próximo concurso da Quina.

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Entretanto, caso não haja acerto em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!