A Caixa Econômica Federal sorteou em São Paulo, na noite de sexta-feira (9/10), as dezenas do concurso 5387 da Quina. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio da loteria a ser distribuído está estimado em R$ 2,3 milhões. Confira o resultado da Quina de hoje:

Os números sorteados no concurso 5387 da Quina foram: 65-35-52-74-33

O próximo sorteio da Quina será no sábado, dia 10 de outubro, no Espaço Loterias, em São Paulo. O evento do concurso 5388 tem início agendado a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na Quina?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O apostador precisa marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Assim, ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00.

Probabilidade da Quina

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar na Quina é de 1 em 24.040.016. Isso significa que ao fazer uma aposta você concorre em um universo com 24.040.016 combinações possíveis.

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em…) Quina Quadra Terno Duque 5 1,50 24.040.016 64.106 866 36 6 9,00 4.006.669 21.658 445 25 7 31,50 1.144.763 9.409 261 18 8 84,00 429.286 4.770 168 14 9 189,00 190.794 2.687 115 12 10 378,00 95.396 1.635 82 9 11 693,00 52.035 1.056 62 8 12 1.188,00 30.354 714 48 7 13 1.930,50 18.679 502 38 6 14 3.003,00 12.008 364 31 5,8 15 4.504,50 8.005 271 25 5,2

Veja os ganhadores de todas as loterias em tempo real

Confira o resultado da Quina de hoje e outras loterias no DCI.