Resultado da Quina concurso 5412 de hoje [10]; veja números sorteados

O Resultado da Quina concurso 5412 de hoje [10] que pode pagar prêmio de R$ 700 mil, será divulgado a partir das 20 horas desta segunda-feira, dia 10 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as cinco dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real

Confira aqui os números sorteados na Quina concurso 5412 a partir das 20h.

Além da sorte: como aumentar chances na Quina

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Todos resultados da Quina de novembro

Confira o resultado da Quina Concurso 5411, sorteado na segunda, 3 de novembro (09/11). Os números sorteados foram: 18 30 31 36 60

Confira o resultado da Quina Concurso 5410, sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). Os números sorteados foram: 01 04 21 26 46

Confira o resultado da Quina Concurso 5409, sorteado na sexta, 6 de novembro (06/11). Os números sorteados foram: 16 22 27 41 75

Confira o resultado da Quina Concurso 5408, sorteado na quinta, 5 de novembro (05/11). Os números sorteados foram: 39 54 64 67 71

Confira o resultado da Quina Concurso 5407, sorteado na quarta, 4 de novembro (03/11). Os números sorteados foram: 04 11 16 28 45

Confira o resultado da Quina Concurso 5406, sorteado na terça, 3 de novembro (03/11). Os números sorteados foram: 41 46 54 57 65

Como receber o prêmio do resultado da Quina de hoje?

Dependendo do resultado da Quina 5412 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, o prêmio do resultado da Quina tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.