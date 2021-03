Ninguém acerta resultado da Quina 5522 e prêmio vai a R$ 4 milhões

As Loterias Caixa realizou o sorteio do resultado da Quina, e segundo o detalhamento divulgado ninguém cravou as dezenas. Dessa forma, o prêmio acumulou novamente e subiu para R$ 4 milhões.

Contudo, 39 apostas conseguiram marcar quatro dezenas e ganharam R$ 12,3 mil. A faixa de três acertos teve 3,6 mil ganhadores e para cada um foi destinado o valor de R$ 198.

Na última faixa 95,7 mil apostas marcaram duas dezenas do resultado da Quina e vão receber o prêmio de R$ 4.

Resultado da Quina

Confira as dezenas do resultado da Quina, concurso 5522: 26 29 61 69 74.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 39 apostas ganhadoras, R$ 12.388,86;

3 acertos – 3.665 apostas ganhadoras, R$ 198,24;

2 acertos – 95.764 apostas ganhadoras, R$ 4,17;

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina está previsto para esta quarta-feira (24) a partir das 20h e o prêmio para o jogador que acertar o resultado é de R$ 4 milhões. Até às 19h as Loterias Caixa fará a comercialização dos jogos nas lotéricas, aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

As apostas da modalidade custam de R$ 2, com cinco números, a R$ 6 mil, com 15 números. Um bolão sai por no mínimo R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

A chance de acertar o resultado da Quina com a aposta simples é de uma em mais de 24 milhões. Porém, se o jogo tiver 15 dezenas, nesse cenário, a chance vai para uma em 8 mil.

Acompanhe as loterias no DCI