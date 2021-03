Prêmio da Quina 5524 acumula e vai a R$ 6,2 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou o resultado da Quina 5524 (09 34 42 54 64) e o prêmio acumulou para R$ 6,2 milhões. Para ganhar a bolada, os apostadores precisavam acertar as seis dezenas.

De acordo com o detalhamento divulgado 74 dividiram o segundo maior prêmio da modalidade e cada uma faturou R$ 7,4 mil. A faixa de três acertos teve 5,5 mil ganhadores e para cada um foi destinado o valor de R$ 148. Na última faixa 135,9 mil apostas marcaram duas dezenas do resultado da Quina e vão receber o prêmio de R$ 3,3.

O prêmio da Quina 5524 já estava acumulado e estimado em R$ 5,1 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Resultado da Quina 5524

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 74 apostas ganhadoras, R$ 7.426,23;

3 acertos – 5.563 apostas ganhadoras, R$ 148,54;

2 acertos – 135.913 apostas ganhadoras, R$ 3,34;

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina, concurso 5525, está previsto para esta quarta-feira (24) a partir das 20h e o prêmio para o jogador que acertar o resultado é de R$ 4 milhões. Até às 19h as Loterias Caixa fará a comercialização dos jogos nas lotéricas, aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

As apostas da modalidade custam de R$ 2, com cinco números, a R$ 6 mil, com 15 números. Um bolão sai por no mínimo R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3.

A chance de acertar o resultado da Quina com a aposta simples é de uma em mais de 24 milhões. Porém, se o jogo tiver 15 dezenas, nesse cenário, a chance vai para uma em 8 mil.

