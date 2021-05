Resultado da Quina 5576 de hoje AO VIVO – 28/05/2020

Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, será divulgado o resultado da Quina 5576 e o prêmio da modalidade está acumulado em R$ 5,3 milhões. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Resultado da Quina concurso 5576 de hoje em tempo real

Os números sorteados no resultado da Quina concurso 5576 foram: 09-16-37-45-77.

Prêmios da Quina

Ganha prêmio acertando:

Cinco números;

Quatro números;

Três números;

Dois números;

Saiba mais sobre a Quina

Os prêmios do concurso podem ser resgatados em agências da Caixa, mas é necessário apresentar RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.332,78, também tem a opção de ir até uma lotérica para receber o montante.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina concurso 5576. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.