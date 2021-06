Resultado da Quina concurso 5582 de hoje, sábado – 05/06/2021

A partir da 20h (horário de Brasília) será divulgado o resultado da Quina concurso 5582 de hoje, sábado (05/06/21), e o prêmio está cumulado em R$ 4 milhões. Os números serão sorteados no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado da Quina concurso 5582

Os números sorteados no resultado da Quina concurso 5582 foram: 04-22-32-64-74.

Ganhadores em tempo real

