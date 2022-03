Resultado da Quina concurso 5807 de sábado (19/03/22)

O resultado da Quina 5807 será divulgado neste sábado, 19 de março, e o apostador que acertar pode ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão O sorteio dos números ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo, a partir das 20 horas.

Acompanhe em tempo real o sorteio da Quina.

Resultado da Quina concurso 5807 de sábado

Veja os números sorteados no resultado da Quina de hoje:

Ganhadores da Quina

Marcando entre duas e cinco dezenas do resultado da loteria da Quina, concurso 5801 de hoje os apostadores vão receber um prêmio de acordo com a faixa. Caso tenha mais um ganhador em qualquer uma das faixas, a Caixa divide a quantia igualmente entre as partes.

Se não houver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

Na segunda-feira, 21 de março, ocorre mais sorteio da Quina a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, nas lotéricas ou canais eletrônicos: aplicativo ou site Loterias Caixa.

Como ganha prêmio na Quina?

Para ganhar algum prêmio é preciso acertar duas, três, quatro ou cinco dezenas do resultado da Quina. O prêmio principal sai para a faixa principal, mas se houver mais de um ganhador a Caixa divide o valor igualmente entre as partes.

Nenhuma faixa da modalidade paga uma quantia fixa para os ganhadores, pois a Caixa distribui uma parte do valor arrecado no sorteio para todas as faixas. Caso não tenha acertador do resultado da Quina de hoje em qualquer faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.