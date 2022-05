Resultado da Quina concurso 5862 de hoje, quarta – 25/05/2022

O prêmio acumulado de R$ 4 milhões pode sair para o apostador que acertar o resultado da Quina concurso 5862 de hoje, quarta-feira (25). A partir das 20h (horário de Brasília) as dezenas serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Quina concurso 5862

Confira o resultado da Quina de hoje: 28 45 49 61 76

Ganhadores do prêmio da Quina

Ganha prêmio os apostadores que conseguirem acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 5862. Os prêmios variam de acordo com o número de ganhadores em cada faixa e do arrecadamento do sorteio.

Os prêmios do concurso podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, também tem a opção de ir até uma lotérica para receber o montante.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Acumulação – Não havendo acertador do resultado da Quina 5862 em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Próximo sorteio – O próximo sorteio da Quina concurso 5863 está previsto para esta quinta-feira, dia 08 de julho, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Todos os sorteios da modalidade são realizados sempre às 20h.