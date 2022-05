Resultado da Quina concurso 5864 de hoje, sexta (27/05/22)

O resultado da Quina concurso 5864 de hoje, sexta (27), será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília) em tempo real. O prêmio está acumulado em R$ 6 milhões e sai para a aposta que acertar todos os números.

Resultado da Quina 5864

Os números sorteados do resultado da Quina de hoje foram:

Ganhadores da Quina

A aposta que acertar os cinco números do resultado da Quina concurso 5864 ganha o prêmio que está acumulado em R$ 6 milhões. Se mais de um jogo marcar as dezenas, a bolada será dividida igualmente entre as partes.

Nas agências da Caixa os sortudos conseguem resgatar qualquer quantia. Mas se o prêmio for de até R$ 1.903,98, então os ganhadores também tem a opções de receber em casas lotéricas.

Acertadores do resultado da Quina 5864 com apostas online conseguem solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. Contudo, o prazo para todos os sortudos realizarem o resgate é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio.

Qual é a premiação de cada faixa? Nenhuma faixa paga quantia fixa e o valor final é definido após o rateio entre os ganhadores e também depende do total arrecadado no sorteio.

É difícil ganhar na Quina? A probabilidade de acertar o resultado da Quina concurso 5864 de hoje com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões. Já com um jogo de 15 dezenas (máximo permitido), essa chance aumenta para uma em cerca de oito mil.

Nas demais faixas, a probabilidade é de uma em: 64,1 mil para quatro números, 866 para três números e 36 para dois números.

