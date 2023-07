O resultado da Quina concurso 6181 de hoje, quarta, 05/07/23, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para o apostador que conseguir acertar as cinco dezenas está estimado em R$ 2,5 milhões.

Resultado da Quina concurso 6181

Confira o resultado da Quina 6181 de hoje: 14 18 30 51 60

Ganhadores do prêmio de hoje

Os ganhadores são todos os apostadores que marcaram dois, três, quatro ou cinco números do resultado da Quina 6181 de hoje. nenhuma faixa paga prêmio fixo e valor final varia de acordo com o total arrecadado no concurso e quantidade e pessoas premiadas em cada categoria.

Como receber o prêmio? Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF. Os sortudos também consegue sacar quantias de até R$ 1.903,98 em casas lotéricas. Prêmios de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio de hoje? De acordo com as Loterias Caixa, os apostador que acertarem o resultado da loteria tem até 90 dias corridos para resgatar a quantia.