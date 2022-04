Resultado da quina de hoje, concurso 5838 de quinta-feira, 28 de abril

O sorteio da Quina será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Foto: arquivo

Está chegando um novo concurso e nesta quinta-feira, 28 de abril, é realizado o sorteio do resultado da Quina concurso 5817. Os números do dia serão divulgados a partir das 20h (horário de Brasília), então acompanhe para saber se a bolada acumulada em R$ 3 milhões vai ser sua.

Resultado da Quina de hoje

O apostador que acertar as cinco dezenas pode ganhar o prêmio da noite. Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Assista o vídeo do sorteio também.

Premiação da Quina

O prêmio principal Quina é entre ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas. Mas também é possível faturar quantias menores marcando de duas a quatro dezenas.

Ou seja, quem não conseguir faturar o prêmio da Quina acertando o resultado completo, ainda pode ganhar uma quantia menor na faixa da quadra, terno ou duque. Para isso, será preciso marcar parcialmente os números do concurso.

Quadra – Ganha na quadra quem acertar quatro dezenas do resultado;

Terno – Ganha no terno quem acertar três dezenas do resultado;

Duque – Ganha no duque quem acertar duas dezenas do resultado;

O valor do prêmio é definido após o rateio entre os ganhadores de cada faixa de acerto. A Caixa repassa 35%, da quantia destinada para o pagamento dos prêmios, para os acertadores das cinco dezenas. O restante é distribuído da seguinte maneira: 15% para a faixa da quadra, 10% para a faixa do terno, 10% para a faixa do duque, 15% acumulam para a primeira faixa dos concursos de final 5 e 15% acumulam para a primeira faixa da Quina de São João.

Probabilidade

A probabilidade de um jogador conseguir acertar o resultado da Quina é de uma em mais de 24 milhões com a aposta simples de cinco números. Nas demais faixas, os apostadores ficam mais perto de conseguir ganhar alguma quantia e a chance vai para uma em: 64.106 na quadra, 866 no terno e 36 no duque.

Já a probabilidade de faturar a bolada principal jogando com 15 números é de uma em cerca de oito milhões, de acordo com a Caixa.

Quina de São João

Em junho, as Loterias Caixa realizam o sorteio da Quina de São João 2022 e quem acertar o resultado pode ganhar um prêmio milionário – atualmente acumulado em R$ 112 milhões. O evento é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para levar a bolada, os apostadores precisam adivinhar as cinco dezenas, assim como nos concursos regulares. Agora, veja os números sorteados nos concursos.

2021: 25-28-36-60-61

2020: 07-17-29-55-78

2019: 17-27-53-78-79

2018: 03-29-33-53-69

2017: 06-07-13-14-26

2016: 14-26-28-55-79

2015: 01-15-22-23-47

2014: 15-26-55-71-79

2013: 05-17-55-63-67

2012: 02-04-27-36-51

2011: 14-15-28-58-68

