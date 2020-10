Resultado da Quina de ontem (5): veja os números sorteados

Os números sorteados no concurso 5383 foram: 22-35-39-53-62. Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio desta terça (06) está estimado em R$ 7,7 milhões.

O sorteio da Quina de ontem (05), concurso 5383 não teve ganhador . Os números sorteados foram: 22-35-39-53-62. Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio das Loterias Caixa de terça-feira (06) está estimado em R$ 7,7 milhões.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

O jogador precisa escolher cinco números do volante composto por 80 dezenas. Contudo, também é possível escolher mais números, sendo no máximo 15 por jogo.A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números. Além disso, existe a Teimosinha, modalidade para concorrer por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Também ganha prêmio quem fizer dois, três ou quatro acertos. Nessa modalidade de jogo, cada tipo de acerto tem um nome:

Quina: para cinco números acertados;

Quadra: para quatro números acertados;

Terno: para três números acertados;

Duque: para dois números acertados;

Como é o sorteio da Quina?

Para o sorteio dos 5 números da Quina é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 80.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.

Quais são os números que mais saem na Quina?

Segundo o levantamento feito pela Só Matemática, do concurso 0001 até o 5370, o número que mais saiu foi o 49, sendo sorteado 379 vezes.

O segundo número mais sorteado foi o quatro, aparecendo em 378 concursos. Já em terceiro, é o 31, sorteado 369 vezes.

Saiba como receber o prêmio