Resultado da Quina de ontem (20/02), concurso 5496; veja os números

Ninguém acertou o resultado da Quina de ontem na faixa principal do sorteio. As dezenas sorteadas foram: 80 – 04 – 17 – 66 – 54. Como ninguém acertou os números premiados, o prêmio acumulou e agora vale R$ 6 milhões no próximo sorteio.

Qual foi o resultado da Quina de ontem?

Ninguém levou a bolada milionária da faixa principal no resultado da Quina de ontem. Por outro lado, nas demais faixas de premiação o concurso pagou diversos prêmios aos apostadores. Confira:

Na quadra do jogo de hoje, 80 apostas faturaram R$ 7.162,99. No terno, 6.449 apostas R$ 133,61. O duque da Quina de hoje, 152.602 apostas levaram o menor prêmio de R$ 3,10.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 80 apostas ganhadoras, R$ 7.162,99;

3 acertos – 6.449 apostas ganhadoras, R$ 133,61;

2 acertos – 152.602 apostas ganhadoras, R$ 3,10.

Saiba mais informações sobre o sorteio em Loterias Caixa.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina, concurso 5497, será na segunda-feira, dia 22, às 20h e pode pagar o prêmio de R$ 6 milhões. As apostas pode ser feitas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br), até às 19h.

- PUBLICIDADE. -

Para concorrer no sorteio basta marcar de 5 a 15 números no volante que tem 80 dezenas disponíveis. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. É possível ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir deste valor cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma: