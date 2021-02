Resultado da Quina de ontem (6/2/2021), concurso 5486

Um apostador sortudo da cidade de Venda Nova do Imigrante, no interior do Espírito Santo, acertou as dezenas do resultado da Quina de ontem e faturou R$ 6.354.204,60.

As dezenas do resultado da Quina de ontem foram: 04 57 53 26 29.

Teve ganhadores no resultado da Quina de ontem?

Um apostador acertou as cinco dezenas da Quina de ontem e faturou um prêmio de mais de R$ 6 milhões. Além disso, o sorteio pagou diversos outros prêmios nas demais faixas.

Na quadra do sorteio, 169 apostas faturaram R$ 4.545,21. No terno, 10.114 levaram R$ 114,20. Já no duque, 214.790 levaram R$ 2,95.

5 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 6.354.204,60;

4 acertos – 169 apostas ganhadoras, R$ 4.545,21;

3 acertos – 10.114 apostas ganhadoras, R$ 114,20;

2 acertos – 214.790 apostas ganhadoras, R$ 2,95.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Quando será o próximo concurso da Quina?

Os apostadores já podem fazer o jogos para o próximo concurso da Quina que será nesta segunda-feira, dia 08 de janeiro, às 20h. O prêmio será de R$ 700 mil.

Para jogar na Quina é bem simples, basta marcar de 5 a 15 números no volante. Ganha quem acertar 5, 4, 3 ou 2 números.

Os jogadores conseguem fazer suas apostas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br), até às 19h.

A chance de acertar o resultado da Quina com a aposta simples de cinco dezenas é, assim, de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se o jogador que adicionou mais números na cartela ou fez mais de uma aposta, teve mais chances de ganhar.