Duas apostas marcaram as cinco dezenas do resultado da Quina de ontem (03), concurso 5432, e cada uma recebeu R$ 6,5 milhões. O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A Quina, concurso 5433, será realizada nesta sexta-feira, dia 04, e pode pagar o prêmio de R$ 700 mil. As apostas pode ser feitas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br), até às 19h.

Resultado da Quina de ontem

Os números do resultado da Quina de ontem, concurso 5432, são as seguintes: 40 45 53 72 75.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas é, assim, de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Cinco números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016;

Seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

Sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

Oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

Nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

11 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

12 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

13 números jogados, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

14 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005;