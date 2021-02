Nenhuma aposta acertou o resultado da Quina de ontem (03), concurso 5483, e, dessa forma, o prêmio acumulou. Contudo, outras jogadores marcaram parcialmente as dezenas e faturaram nas faixas de: quatro, três e dois acertos.

Portanto, a Quina, concurso 5484, que será realizada hoje, quinta-feira (04), pode pagar o acumulado de R$ 3,6 milhões. As apostas pode ser feitas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br), até às 19h.

Resultado da Quina de ontem

Os números do resultado da Quina de ontem, concurso 5483, são as seguintes: 01 02 54 57 79 .

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas é, assim, de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, de acordo com as Loterias Caixa, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta.