Resultado da Quina de ontem (19/02/21), concurso 5495; veja os números

Sem acertador do resultado da Quina de ontem, sábado (19), concurso 5495, o prêmio acumulou mais uma vez . O sorteio foi realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Qual foi o resultado da Quina de ontem?

As dezenas que saíram no resultado da Quina de ontem foram: 07 11 23 65 70 . Mesmo sem ganhador do prêmio principal de R$ 3,6 milhões, nas outras faixas tiveram apostas premiadas.

Segundo a Caixa, 50 apostas cravaram quatro números e conseguiram R$ 11,1 mil. Já outras 5,7 mil marcaram três acertos e vão receber R$ 145. Além disso, 144,6 mil pessoas acertaram duas dezenas conquistando o prêmio R$ 3,19 cada.

Qual era a chance de acertar o resultado da Quina de ontem?

A chance de acertar o resultado da Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas é, assim, de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina, concurso 5496, será hoje, sábado, dia 20, às 20h e pode pagar o prêmio de R$ 4,8 milhões. As apostas pode ser feitas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br), até às 19h.