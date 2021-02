Resultado da Quina de ontem (22/02/21), concurso 5497; confira

Nenhuma aposta acertou o resultado da Quina de ontem, segunda-feira (22), concurso 5497, e o prêmio de R$ 6 milhões não saiu. Os números sorteados, no concurso foram: 46 58 69 79 80 .

O próximo sorteio da Quina concurso 5498, previsto para hoje, terça-feira (23) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 7,3 milhões . A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas ou canais online.

Resultado da Quina de Ontem

Nas faixas menores, muitas apostas acertaram o resultado da Quina de ontem e levaram prêmio acertando quatro, três ou dois acertos.

4 acertos – 75 apostas ganhadoras, R$ 8.401,83;

3 acertos – 5.933 apostas ganhadoras, R$ 159,71;

2 acertos – 135.238 apostas ganhadoras, R$ 3,85;

Os apostadores que tiveram seu bilhete premiado, podem retirar o prêmio em agências da Caixa mediante apresentação de: R.G, C.P.F e o bilhete . Valores brutos de até R$ 1.903,98 também podem ser resgatados em casa lotéricas.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois desse prazo, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Probabilidade

A chance de ganhar na Quina com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 24 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.