Resultado da Quina de ontem (18/03/21), concurso 5518; confira

Uma aposta de São Gonçalo, no Rio de Janeiro acertou sozinha o resultado da Quina de ontem, quinta-feira (18), e ganhou o prêmio acumulado de R$ 18 milhões. Confira os números sorteados na Quina 5518: 09 17 26 49 50.

Nas outras faixas de premiação foram distribuídos os prêmios de: R$ 6,9 mil, para quatro acertos; R$ 131, para três acertos; e R$ 3,1, para dois acertos.

Como receber o prêmio da Quina?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. Se o valor do prêmio que cravou parcialmente o resultado da Quina de ontem for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

O apostador pode buscar seu prêmio até 90 dias corridos depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a chance de acertar o resultado da Quina de ontem?

A chance de acertar o resultado da Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas era de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tivesse mais números, o jogador ficava mais perto do prêmio. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar era de uma em 8.005 mil.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina concurso 5519, está previsto para esta sexta-feira (19) e o prêmio estimado é de R$ 700 mil. Para concorrer, os apostadores até às 19h para registrar os jogos em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).