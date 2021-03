Resultado da Quina de ontem (19/03/21), concurso 5519; confira

Ninguém acertou o resultado da Quina de ontem, sexta-feira (19), concurso 5519, e o prêmio acumulou para R$ 1,5 milhão. O sorteio, que teve início às 20h, foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa. Confira os números sorteados na Quina 5519: 07 08 12 19 59.

Nas outras faixas de premiação, de acertos parciais do resultado da Quina de ontem, houve ganhadores que faturaram: R$ 2,2 mil na quadra; R$ 69 no terno; e R$ 2,2 no duque.

O próximo sorteio da Quina concurso 5520, está previsto para este sábado (20). Para concorrer ao prêmio, os apostadores até às 19h para registrar os jogos em casas lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Como receber o prêmio da Quina?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. Se o valor do prêmio que cravou parcialmente o resultado da Quina de ontem for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

O apostador pode buscar seu prêmio até 90 dias corridos depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a chance de acertar o resultado da Quina de ontem?

A chance de acertar o resultado da Quina de ontem com a aposta simples de cinco dezenas era de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tivesse mais números, o jogador ficava mais perto do prêmio. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar era de uma em 8.005 mil.