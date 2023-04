Resultado da Quina de quarta, concurso 6123 de hoje (12/04/23)

Os números do resultado da Quina concurso 6123 desta quarta-feira, 12 de abril, serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ 700 mil. Os sorteios saem no youtube da Caixa.

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Resultado da Quina de quarta

A Quina é um dos jogos de loteria nacionais mais populares do Brasil. Os sorteios são realizados seis dias por semana, exceto aos domingos e feriados. A aposta custa R$ 2,00.

Para jogar, escolha cinco números entre 1 e 80 ou faça uma surpresa para inserir números gerados aleatoriamente.

Os jogadores também podem participar através do método de Sorteios para combinações de números escolhidas pelo operador de loteria que são então inseridas em grupos para várias oportunidades de ganho a um preço mais barato do que bilhetes individuais, embora os ganhos compartilhados possam ser consideravelmente menores.

Lançada em 13 de março de 1994, a Quina foi a primeira loteria do Brasil a permitir que os apostadores escolhessem seus próprios números.

Como ganhar o prêmio da Quina

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 6122 de terça-feira. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado.