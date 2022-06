Resultado da Quina de São João 2022: veja os números sorteados

O sorteio do resultado da Quina de São João 2022 será divulgado partir neste sábado, dia 25 de junho, a partir das 20 horas, do horário de Brasília . O prêmio do concurso especial 5880 está estimado em R$ 200 milhões, o maior da história da modalidade.

Resultado da Quina de São João 2022

Confira as dezenas do resultado da Quina de São João: 35 – 36 – 49 – 75 – 80

Ganhador da Quina de São João

Se mais de um apostador cravar as cinco dezenas, o prêmio será distribuído igualmente entre os acertadores. Mas caso não tenha ganhador na faixa principal, a bolada será repassada para a faixa da quadra.

Assim como nos concursos regulares, todos os apostadores que acertaram cinco, quatro, três ou duas dezenas faturam prêmio. Todas as quantias podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete.

Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas. O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Quina de São João 2022.

Próximo sorteio da Quina – A partir de segunda-feira, dia 27 de junho, os concurso regulares voltam a ser sorteados. Portanto, as Loterias Caixa irá realizar o sorteio da Quina concurso 5881 na segunda.

