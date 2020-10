Resultado da Quina 5392 de ontem (16); confira os números

Ninguém acertou os cinco números sorteados do concurso 5392 da Quina na noite de ontem (16). Com isso, o prêmio acumula e pode pagar na próxima rodada R$ 10 milhões . O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Confira os números sorteados:

13 -14 -35- 55 – 76

Nesta rodada, 76 pessoas acertaram quatro números e ganharam, cada uma, R$ 10.559,01. O próximo sorteio acontece neste sábado (17) e as apostas podem ser feitas até às 19h pelas casas lotéricas ou pela internet.

Quais são as chances de ganhar o resultado da Quina?

Aumentar suas chances de ganhar na Quina é possível, mesmo sendo um jogo de sorte. Observe que, se você fizer uma aposta simples de cinco números, que custa R$ 2, terá as seguintes probabilidades de ganhar:

5 acertos – 1 em 24.040.016

4 acertos – 1 em 64.106

3 acertos – 1 em 866

Quando acontecem os sorteios da Quina?

São seis sorteios semanais, realizados de segunda-feira a sábado, às 20h. É possível acompanhar ao-vivo a premiação através do canal oficial da Loterias Caixa pelo Youtube

Como funciona a premiação da Quina?

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números,

19% entre os acertadores de 4 números,

20% entre os acertadores de 3 números,

11% entre os acertadores de 2 números e

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.