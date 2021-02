Resultado Quina 5486: aposta do Espírito Santo leva R$ 6,3 milhões

Um apostador capixaba foi o sortudo da vez e é o novo milionário do estado do Espírito Santo. Isso porque, na noite deste sábado (06), o resultado da Quina 5486 com o prêmio de R$ 6.354.204,60 saiu para uma aposta simples de Venda Nova do Imigrante (ES).

Os números do resultado da Quina 5486 de hoje foram: 04 57 53 26 29.

Teve ganhadores no resultado da Quina de hoje?

Um apostador acertou as cinco dezenas da Quina de hoje e faturou um prêmio de mais de R$ 6 milhões. Além disso, o sorteio pagou diversos outros prêmios nas demais faixas.

Na quadra do sorteio, 169 apostas faturaram R$ 4.545,21. No terno, 10.114 levaram R$ 114,20. Já no duque, 214.790 levaram R$ 2,95.

5 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 6.354.204,60;

4 acertos – 169 apostas ganhadoras, R$ 4.545,21;

3 acertos – 10.114 apostas ganhadoras, R$ 114,20;

2 acertos – 214.790 apostas ganhadoras, R$ 2,95.

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Próximo sorteio da Quina

No próximo concurso da Quina, o prêmio será de R$ 750 mil. O jogo será na próxima segunda-feira, dia 08 de janeiro. Ganha a bolada quem acertar as 5 dezenas.

O jogo da Quina é bem simples e um dos mais baratos das Loterias Caixa. Com R$ 2 já é possível selecionar 5 dezenas e ter a chance de faturar uma bolada. Se preferir, pagando a mais, o apostador pode optar pode selecionar até 15 números no volante.

As apostas devem ser registradas até às 19h nas casas lotéricas ou também pela internet em www.loteriasonline.caixa.gov.br. Os sorteios da Quina ocorrem sempre de segunda a sábado, às 20h.

