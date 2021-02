Resultado Quina 5487: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 1,6 milhão

Ninguém acertou as cinco dezenas do resultado da Quina 5487 desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Sem ganhadores, o prêmio do sorteio subiu para R$ 1,6 milhão para o próximo concurso.

Os números do resultado da Quina 5487 foram: 51 60 71 31 25.

Teve ganhador na Quina de hoje?

Os apostadores da Quina 5487 de hoje não conseguiram acertar as dezenas sorteadas. O sorteio, por outro lado, ainda pagou prêmio nas faixas de menor valor. Confira:

A quadra de hoje teve 47 ganhadores que levaram R$ 9.012,13. Já o terno do sorteio pagou R$ 202,14 a 3.151. No duque, 79.320 apostas ganhadoras levaram R$ 4,41.

Para assistir ao sorteio de hoje, basta acessar o perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Quina

O próximo concurso da Quina será nesta terça-feira (09), às 20h. Os apostadores interessados no prêmio de R$ 1,6 milhão pagam apenas R$ 2,00 na aposta simples. Ganha prêmios quem acertar 5, 4, 3 ou 2 números.

Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

A probabilidade de ganhar na Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, caso a aposta tenha mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.