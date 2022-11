Resultado Quina 6002 de hoje (18/11/22); prêmio de R$ 6,5 milhões

Hoje pode ser seu dia de sorte com o Resultado da Quina concurso 6002, que pode pagar prêmio de R$ 6,5 milhões hoje. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as cinco dezenas da extração, de acordo com as Loterias Caixa.

Resultado da Quina de hoje

Confira as dezenas do resultado da Quina 6002 com atenção:

Não acertou os cinco números? Ainda é possível ganhar acertando de 2 a 4 números. Neste caso, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Acumulação - Quina concurso 6002

Se ninguém cravar os 5 números da aposta premiada da Quina, então o concurso segue o seguinte critério:

Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina), este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.