Resultado Quina 6095 de hoje (09/03/23); prêmio de R$ 6 milhões

Os números do resultado da Quina concurso 6095 de quinta, 9 de março, serão sorteados a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio para a aposta que adivinhar as cinco dezenas está acumulado em R$ R$ 6.000.000,00.

Resultado da Quina atualizado

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Onde são realizados os sorteios da Quina?

As Loterias CAIXA têm um novo endereço em São Paulo (SP) para realização dos sorteios de nove modalidades lotéricas. Situado junto ao edifício sede da CAIXA na cidade, nº 750 da Avenida Paulista, o Espaço da Sorte funciona em ambiente moderno e totalmente remodelado, com equipamentos de última geração. Antes, os sorteios eram realizados no Terminal Rodoviário do Tietê.

Consigo retirar meu prêmio na Quina sem ter que ir à uma lotérica?

Os prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

