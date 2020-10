Confira o resultado da Quina concurso 5385 de quarta (7/10)

O Resultado da Quina concurso 5385 que pode pagar prêmio de R$ 700 mil, será divulgado a partir das 20 horas desta quarta-feira (7). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

O sorteio realizado tradicionalmente aos sábados foi transferido devido a problemas operacionais, conforme informou a Caixa.

Resultado da Quina concurso 5385; como receber o prêmio?

