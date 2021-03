Resultado da Quina 5527 de hoje 29/03/2021; veja os números

O resultado da Quina concurso 5527 de hoje foi sorteado e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa. O prêmio estava acumulado em R$ 8,4 milhões e poderia sair para o apostador que acertasse as cinco dezenas. O evento ocorreu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira o resultado da Quina 5527: 11-14-22-33-80

Os apostadores que marcarem cinco, quatro, três ou dois números do resultado da Quina ganham prêmios. Acompanhe também outros sorteios em Loterias Caixa.

Resultados dos últimos sorteios da Quina

Confira o resultado da Quina 5526, sorteado no sábado, 27 de março (27/02/21). As dezenas sorteados foram: 12 37 50 67 75.

Confira o resultado da Quina 5525, sorteado na sexta-feira, 26 de março (26/03/21). As dezenas sorteados foram: 29 42 53 58 80

Confira o resultado da Quina 5524, sorteado na quinta-feira, 25 de março (25/03/21). As dezenas sorteados foram: 09 34 42 54 64

Confira o resultado da Quina 5523, sorteado na quarta-feira, 24 de março (24/03/21). As dezenas sorteados foram: 12 20 52 71 72

Confira o resultado da Quina 5522, sorteado na terça-feira, 23 de março (23/03/21). As dezenas sorteados foram: 26 29 61 69 74

Confira o resultado da Quina 5521, sorteado na segunda-feira, 22 de março (22/03/21). As dezenas sorteados foram: 13 21 31 48 77

Confira o resultado da Quina 5520, sorteado na sábado, 20 de março (20/03/21). As dezenas sorteados foram: 21 37 42 53 61

Confira o resultado da Quina 5519, sorteado na sexta-feira, 19 de março (19/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 19 07 12 59 08

Confira o resultado da Quina 5518, sorteado na quinta-feira, 18 de março (18/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 49 09 26 50 17

Confira o resultado da Quina 5517, sorteado na quarta-feira, 17 de março (17/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 21 17 65 77 20

Confira o resultado da Quina 5516, sorteado na terça-feira, 16 de março (16/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 02 63 77 29 72

Confira o resultado da Quina 5515, sorteado na segunda-feira, 15 de março (15/03/2021). As dezenas sorteadas foram: 45 54 28 40 46

Como receber o prêmio do resultado da Quina de hoje?

Dependendo do resultado da Quina 5527 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa. Não se esqueça de levar o bilhete premiado, RG e CPF.

Atenção, o prêmio do resultado da Quina tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

Para ganhar na Quina com uma aposta simples de cinco números, de acordo com a Caixa, a chance é de uma em mais de 24 milhões. Nas outras faixas, se comparada a primeira, os apostadores ficam mais perto dos prêmios menores.