Resultado da Quina 5530 de hoje [01/04/2021]; prêmio é de R$ 13 milhões

O resultado da Quina 5530 será sorteado hoje, quinta-feira [01/04], no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo a partir das 20h. O prêmio do concurso está estimado em R$ 13 milhões e para ganhar a bolada acumulada os apostadores precisam acertar as cinco dezenas.

O evento contará com transmissão ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Quina 5530

Os apostadores que marcarem cinco, quatro, três ou dois números do resultado da Quina ganham prêmios.