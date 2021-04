Confira o resultado da Quina 5532 de hoje, segunda – 05/04/2021

Nesta segunda-feira, dia 05 de abril, as Loterias Caixa sorteou o resultado da Quina 5532 e o apostador que cravasse as dezenas poderia faturar R$ 700 mil. O evento foi transmitido ao vivo no canal Caixa do Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook. Confira as dezenas: 12-16-19-20-68.

Resultado da Quina 5532

Os apostadores que marcarem cinco, quatro, três ou dois números do resultado da Quina 5532 ganham prêmios.

