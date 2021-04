Confira o resultado da Quina 5533 de hoje – 06/04/2021

As Loterias Caixa sorteia hoje, terça-feira 06/04/2021, o resultado da Quina 5533 no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. O prêmio da modalidade está acumulado em R$ 1,5 milhão e ganha o apostador que acertar as cinco dezenas.

O evento será transmitido ao vivo por meio do canal Caixa do Youtube e da página Loterias Caixa do Facebook.

Resultado da Quina 5533

Os apostadores que marcarem cinco, quatro, três ou dois números do resultado da Quina 5533 ganham prêmios.

Acompanhe aqui os resultado de todos os sorteios das Loterias Caixa

Quais são os números que mais saem?

Segundo o site Só Matemática, do concurso 0001 até o 5532 da Quina, os números que mais saíram são: 04, 49, 39, 53, 31, 18, 29, 52, 16 e 10.

04 – saiu 393 vezes;

49 – saiu 386 vezes;

39 – saiu 378 vezes;

53 – saiu 378 vezes;

31 – saiu 378 vezes;

18 – saiu 375 vezes;

29 – saiu 375 vezes;

52 – saiu 374 vezes;

16 – saiu 371 vezes;

10 – saiu 369 vezes;