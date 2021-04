Confira o resultado da Quina concurso 5535 de hoje – 08/04/2021

O resultado da Quina concurso 5535 sorteado nesta quinta-feira, dia 08, será divulgado pelas Loterias Caixa a partir das 20h. O prêmio da modalidade está acumulado em R$ 3,5 milhões e pode sair para a aposta que cravar o resultado transmitido ao vivo por meio do canal Caixa do Youtube e da página Loterias Caixa do Facebook.

Os apostadores que marcarem cinco, quatro, três ou dois números do resultado da Quina 5535 ganham prêmios.

Segundo o portal Só Matemática, do concurso 0001 até o 5534 da Quina, os números que mais saíram foram: 04, 49, 53, 31, 39, 29, 18, 52, 16 e 10.

Resultados dos últimos sorteios da Quina

Confira o resultado da Quina 5534, sorteado na quarta-feira, 07 de abril [07/04/21]. As dezenas sorteadas foram: 17-32-41-58-69.

Confira o resultado da Quina 5533, sorteado na terça-feira, 06 de abril [06/04/21]. As dezenas sorteadas foram: 45-46-51-53-73.

Confira o resultado da Quina 5532, sorteado na segunda-feira, 05 de abril [05/04/21]. As dezenas sorteados foram: 12-16-19-20-68.

Confira o resultado da Quina 5531, sorteado no sábado, 03 de abril [03/04/21]. As dezenas sorteados foram: 04-07-13-30-41.

Confira o resultado da Quina 5530, sorteado na quinta-feira, 01 de abril [01/04/21]. As dezenas sorteados foram: 04-19-20-53-69.

Confira o resultado da Quina 5529, sorteado na quarta-feira, 31 de março [31/03/21]. As dezenas sorteados foram: 19-28-41-69-78.

Confira o resultado do concurso 5528, sorteado na terça-feira, dia 30 de março. As dezenas sorteadas foram: 02 04 22 50 61.

Confira o resultado do concurso 5527, sorteado na segunda-feira, 29 de março. As dezenas sorteados foram: 11 14 22 33 80

Confira o resultado do concurso 5526, sorteado no sábado, 27 de março. As dezenas sorteados foram: 12 37 50 67 75

Confira o resultado do concurso 5525, sorteado na sexta-feira, 26 de março. As dezenas sorteados foram: 29 42 53 58 80

Confira o resultado do concurso 5524, sorteado na quinta-feira, 25 de março. As dezenas sorteados foram: 09 34 42 54 64

Confira o resultado do concurso 5523, sorteado na quarta-feira, 24 de março. As dezenas sorteados foram: 12 20 52 71 72

Confira o resultado do concurso 5522, sorteado na terça-feira, 23 de março. As dezenas sorteados foram: 26 29 61 69 74

Confira o resultado do concurso 5521, sorteado na segunda-feira, 22 de março. As dezenas sorteados foram: 13 21 31 48 77

Como receber o prêmio de hoje?

Dependendo do resultado da Quina 5535 de hoje, o apostador campeão vai precisar ir até uma lotérica credenciada para retirar o prêmio de até R$ 1.332,78. Contudo, se o jogador campeão estiver com a sorte grande e garantir uma bolada ainda maior, o valor só pode ser movimentado em uma das agências da Caixa.

Atenção, o prêmio do resultado da Quina tem um prazo. O apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.