Sorteio da Quina 5484 pode pagar R$ 3,6 milhões nesta quinta-feira (04)

Já pensou como 5 números podem mudar a sua vida? É isso mesmo, no sorteio da Quina 5484 desta quinta-feira (04) basta acertar cinco dezenas para faturar um prêmio de R$ 3,6 milhões.

O sorteio da modalidade lotérica ocorre às 20h. As apostas podem ser realizadas até uma hora antes nas lotéricas ou pela internet (www.loterias.caixa.gov.br).

Quanto rende o prêmio da Quina 5484 na poupança?

O prêmio de R$ 3,6 milhões da Quina de hoje pode render bastante para quem levar a bolada. Em um mês de investimento na poupança, o rendimento é de cerca de R$ 4.320. Já durante o período de um ano, o acumulado sobe para R$ 52.183,52.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como apostar na Quina?

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil e apostar nela é bem simples. Para jogar, é necessário marcar no mínimo 5 e no máximo 15 dezenas no volante que contém 80 números disponíveis. O jogo pode ser feito nas lotéricas ou pela internet (www.loterias.caixa.gov.br).

Não tem ideia de quais números jogar? É possível escolher a opção Surpresinha, com ela o computador escolhe os números da sua aposta.

Ganha prêmio o apostador que conseguir acertar 2, 3, 4 ou 5 números. São diversas faixas de premiação e as chances de ganhar em cada uma delas são muitas.

As chances de acertar o duque com uma aposta simples são de 1 em 36. Agora, para acerta a quina, as probabilidades com a mesma aposta são de 1 em mais de 24 milhões.

Quais números mais saem na Quina?

A estratégia de fazer a sua aposta com base nos números que mais são sorteados na Quina é utilizada por diversos apostadores.

De acordo com o Loterias Brasil, os 5 números mais sorteados na Quina, por ordem de dezena, são: 80 (saiu 344 vezes); 79 (saiu 355 vezes); 78 (saiu 355 vezes); 77 (saiu 333 vezes); e 76 (saiu 340 vezes).

Já por ordem de sorteio, as dezenas são: 4 (saiu em 387 concursos); 49 (saiu em 382 concursos); 39 (saiu em 375 concursos); 31 (saiu em 375 sorteios); e 18 (saiu em 372 concursos).

Que dia corre o sorteio da Quina?

São seis sorteio da Quina por semana, de segunda-feira a sábado, às 20h.

Todos os resultados da Quina podem ser conferidos em nossa página especial dedicada à modalidade.