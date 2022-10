Sorteio da Quina de hoje, 5986, tem prêmio de R$ 6,2 milhões

O sorteio da Quina de hoje pode pagar um prêmio R$ 6.200.000,00 na sexta-feira, 28 de outubro de 2022, para quem acertar as cinco dezenas da aposta. O resultado Quina 5986 será anunciado pelas Loterias Caixa a partir das 20 horas, conforme o horário de Brasília.

As apostas na Quina podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Como apostar na Quina de hoje

Os bilhetes da Quina têm 80 dezenas e é possível jogar entre 5 a 15 números. A aposta simples custa R$ 2,00. A Quina tem sorteios diários, de segunda-feira a sábado. Os sorteios acontecem sempre a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Marcando entre duas e cinco dezenas do resultado da Quina de hoje vão receber um prêmio de acordo com a faixa. Caso tenha mais um ganhador na faixa principal, as Loterias Caixa divide a bolada igualmente entre as partes.

Outros resultados da Quina

Veja também os resultados da Mega-Sena

Recebimento de prêmios

Então, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Portanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Não existindo aposta premiada, em concurso regular, na 1ª, 2ª, 3ª ou 4º faixa(s), o(s) valor(es) acumula(m) para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação. Então, no concurso especial do dia 24 de junho de cada ano, a regra de acumulação segue o seguinte critério:

- Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina), este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

- Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

- Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

- Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.