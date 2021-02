Sorteio da Quina de São João 2021 pode pagar prêmio milionário

São João é tempo de festa em todo o Brasil. E para os foliões apostadores das Loterias Caixa, a comemoração é em dobro devido ao sorteio especial da Quina de São João. A extração da modalidade lotérica já faz parte do calendário de diversos brasileiros. Agora, conheça um pouco da história e saiba como fazer a sua fezinha no jogo.

Para 2021, o jogo está previsto para correr em 26 de junho e o prêmio estimado é de R$ 140 milhões na faixa principal do sorteio.

O prêmio da Quina de São João é um acumulado dos concurso regulares da modalidade que ocorrem ao longo do ano. Ao todo, 15% do valor do prêmio de cada extração é acumulado para o sorteio especial.

“As regras para apostar nos concursos especiais são as mesmas dos concursos regulares. A diferenciação diz respeito à forma de premiação, em que o prêmio principal não acumula, como ocorre nos concursos regulares sem ganhador na primeira faixa”, informou a CAIXA por meio de nota.

As vendas para o sorteio de São João, conforme informações da CAIXA, têm previsão de começar 4 semanas antes do sorteio. O valor da aposta simples é R$ 2,00.

O que é o sorteio da Quina de São João?

Para bem celebrar a época de São João, as Loterias Caixa criaram em 2011 um sorteio especial em homenagem à época festiva. A Quina de São João virou uma febre entre os foliões apostadores por conta dos seus prêmios milionário.

Apesar de ocorrer apenas uma vez por ano, o concurso tem um grande número de ganhadores por conta do número elevado de apostadores. O sorteio de 2021 está previsto parar ocorrer em 26 de junho.

- PUBLICIDADE. -

Como apostar na Quina de São João

O sorteio especial de São João segue as mesmas regras dos concursos regulares da Quina. Ou seja, é super simples de fazer a aposta e custa apenas R$ 2. É necessário marcar de cinco a 15 números no volante, que é composto por 80 dezenas.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Ganha o prêmio na faixa principal os apostadores que acertarem todas as dezenas sorteadas. Não existindo aposta premiada na primeira faixa, o valor é somado ao prêmio da segunda faixa e dividido entre os ganhadores. Essa prática funciona em todas as faixas de premiação até que o prêmio seja pago.

Ao todo, são quatro faixas de premiação. Cada uma delas possui uma porcentagem do prêmio. Confira a distribuição:

1ª faixa – 50% rateados entre as apostas que contiverem 5 prognósticos certos (quina);

2ª faixa – 19% rateados entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

3ª faixa – 20% rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

4ª faixa – 11% rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque).

Probabilidades de ganhar

A chance ganhar na Quina de São João com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Mas, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

- PUBLICIDADE -

Cinco números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016;

Seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

Sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

Oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

Nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

11 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005.

Como melhorar as chances de acertar na Quina de São João?

Para melhorar as suas chances de ganhar o prêmio principal da Quina de São João, é possível aumentar a quantidade de números no volante. Este feito, no entanto, também aumenta o valor da aposta.

O jogo simples da Quina é feito com 5 apostas e ele custa R$ 2. Já o jogo com a quantidade máxima de números no volante, que são 15, custa R$ 6.006. Confira a tabela de preços da CAIXA:

5 números custa R$ 2,00

6 números custa R$ 12,00

7 números custa R$ 42,00

8 números custa R$ 112,00

9 números custa R$ 252,00

10 números custa R$ 504,00

11 números custa R$ 924,00

12 números custa R$ 1.584,00

13 números custa R$ 2.574,00

14 números custa R$ 4.004,00

15 números custa R$ 6.006,00

Resultados anteriores da Quina de São João

O sorteio da Quina de São João de 2020 concurso 5299 teve cinco apostas ganhadoras na faixa principal, cada um levou R$ 30.517.183,25. As dezenas sorteadas foram: 07 17 29 55 78.

Em 2019, o sorteio do concurso 5002 não teve nenhum acertador na faixa de cinco dezenas. Com isso, o prêmio foi divido entre as 1.577 apostas que acertaram na quadra. O prêmio foi de R$ 97.451,78 para cada aposta. As dezenas sorteadas foram: 17 27 53 78 79.

- PUBLICIDADE -

Já no ano de 2018, a Quina de São João concurso 4706 teve 6 apostas ganhadoras. O prêmio foi de R$ 20.843.799,43 para cada uma. As dezenas sorteadas foram: 03 29 33 53 69.

Em 2017, o concurso 4412 teve 12 apostas vencedoras na quina. O prêmio foi de R$ 11.622.069,29. As dezenas sorteadas foram: 06 07 13 14 26.

O concurso 4114 que correu em 2016 pagou R$ 17.888.278,89 a oito apostas que acertaram as dezenas premiadas. Os números da sorte foram: 14 26 28 55 79.

Em 2015, a Quina de São João concurso 3814 teve 9 ganhadores na faixa principal. O prêmio foi de R$ 14.406.883,11 para cada. As dezenas sorteadas no concurso especial foram: 01 15 22 23 47.