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Resultado da Timemania 2437 e Dia de Sorte 1287 de quinta

Sorteio da Caixa

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2437 e Dia de Sorte 1287 de quinta DCI
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A Caixa sorteia o resultado da Timemania 2437 e do Dia de Sorte 1287, loterias sorteadas neste quinta, 3 de setembro, pela Caixa Econômica Federal. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem em que são sorteados.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 10-21-26-30-33-51-66 | ABC/RN

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 01-03-06-08-20-26-30 | Fevereiro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Acompanhe as loterias do DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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