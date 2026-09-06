Resultado da Timemania 2438 e Dia de Sorte 1288 de domingo

Resultado da Timemania 2438 e Dia de Sorte 1288 de domingo

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (6) os sorteios da Timemania 2438 e do Dia de Sorte 1288. As duas modalidades têm extrações programadas para começar às 11h, pelo horário de Brasília. Os números serão divulgados conforme forem sorteados.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 07-27-31-36-66-73-80 | Vasco-RJ

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 04-06-11-13-19-21-27 | 4 – Abril

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Acompanhe as loterias do DCI.