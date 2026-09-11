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Resultado da Timemania 2440 e Dia de Sorte 1294 de quinta

Sorteio da Caixa de quinta

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje DCI
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A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (10) os sorteios da Timemania 2440 e do Dia de Sorte 1294. As duas modalidades têm extrações programadas para começar a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Timemania tem prêmio estimado em R$ 13 milhões para quem acertar os sete números sorteados. Já o concurso 1294 do Dia de Sorte oferece R$ 520 mil para a faixa principal.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira as dezenas sorteadas na Timemania 2440: 20-45-51-65-68-77-80 | Volta Redonda-RJ

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte 1294: 01-02-03-06-19-29-30 | 2 – Fevereiro

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertar uma das faixas de premiação pode retirar o valor em uma casa lotérica credenciada ou em uma agência da Caixa, conforme o valor do prêmio. Para receber, é necessário apresentar o bilhete premiado e um documento oficial com CPF.

Prêmios de valores mais altos devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa. O prazo para resgatar o dinheiro é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao Tesouro Nacional.

Acompanhe os resultados das principais loterias da Caixa no DCI e confira as dezenas da Timemania e do Dia de Sorte assim que os sorteios forem realizados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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